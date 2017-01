Top Songs of 2016

Based upon votes by the Mano Amigoes, CKMS Board members and Mano A Mano DJ’s here are CKMS’ Top Rock Releases of 2016.



https://www.youtube.com/watch? v=csIaz1GS9i8&list= RDcsIaz1GS9i8 #1 – Hot Hot Heat – The Kid Who Stays in the Picture

#3 – Holy F – Tom Tom



https://www.youtube.com/watch? v=yI2oS2hoL0k #4 Radio Head – Burn the Witch



https://smashboompow.bandcamp. com/ #5 Smash Boom Pow – Listen to Me



https://www.youtube.com/watch? v=1inIFL2vdus&list=PLPXeD_ XEn2STaTmqL52-OSrBRi7zWGcQb& index=4 #6 BadBadNotGood – Confessions Part II Featuring Colin Stetson



https://www.youtube.com/watch? v=XFs2RW1Oack #7 The Pack AD – Fair Enough



https://www.youtube.com/watch? v=wJXL7nv6JdQ #8 The Wet Secrets – Quelle Supreme



https://www.youtube.com/watch? v=bmXfUH7XG5w #9 Royal Canoe – Somersault



http://www.isomersmusic.com/ #10 Isomers – All Failures